Esta será a quarta prova organizada pelo FC Porto. No grupo A estão o Gaziantepspor (Turquia), atual campeão europeu, o BK Grondal (Dinamarca), o Buffalo (Holanda) e o BC Deurne (Bélgica), enquanto o FC Porto está inserido no grupo B, juntamente com Morangis (França), Gunduz Spor (Turquia) e Varde BK (Dinamarca).Em seis dezenas de edições da Taça da Europa, o FC Porto já subiu dez vezes ao pódio, tendo conquistado quatro medalhas de prata e seis de bronze, mas nunca nenhuma equipa portuguesa conquistou o título.Esta será a quarta prova organizada pelo FC Porto.

vai organizar a Taça da Europa de Clubes de bilhar às três tabelas, na Academia de Bilhar do Estádio do Dragão, de 8 a 11 de junho, informou esta quarta-feira o clube no seu site oficial.As oito equipas em prova serão divididas por dois grupos, sendo que avançam para as meias-finais os dois primeiros classificados de cada um.

