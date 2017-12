O FC Porto foi multado em 3.825 euros por causa do atraso de Soares no jogo com o Rio Ave, a contar para a 2ª jornada da Taça CTT.

O avançado brasileiro deveria ter sido o primeiro a comparecer no flash-interview da Sport TV, que ocorreu 7 minutos após o final da partida. No entanto, como demorou a chegar ao local, o repórter foi obrigado a avançar com Tarantini, capitão do Rio Ave.

