O FC Porto solicitou junto da FPF que o jogo com o Lusitano de Évora seja antecipado para sexta-feira, 13 de outubro, devido à deslocação, no dia 17, ao terreno do RB Leipzig, para disputar uma partida da Champions League.

Ontem, Fernando Gomes, que representou o FC Porto no sorteio, recordou os duelos entre as duas equipas nas décadas de 50 e 60 do século passado. "Representa reencontrar uma equipa que, em tempos distantes, foi um digno adversário, que dificultou ao máximo as nossas ações, mas foi sempre leal."

