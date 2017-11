O FC Porto foi até à Madeira e perdeu em casa do CAB, por 90-83, num encontro da 7.ª jornada da Liga Placard de basquetebol. Foi o quarto desaire dos dragões em sete partidas, num começo de campeonato bem abaixo das expectativas.A formação orientada por Moncho López andou sempre a correr atrás do prejuízo, perante uns insulares que tiveram em Tommie Eddie (27 pontos, 13 ressaltos e 2 roubos de bola) o MVP do encontro. Do lado contrário, William Sheehey destacou-se com 29 pontos e 4 ressaltos.