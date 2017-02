O líder FC Porto está perto de fazer história, podendo igualar hoje (19h30), no Funchal, o recorde do campeonato na época transata, onde obteve 24 vitórias consecutivas (22 na fase regular e 2 no playoff, tendo sido eliminado nas meias-finais pelo Benfica). Mas o Madeira SAD (5.º classificado) é um adversário complicado, embora os dragões já possam contar com o lateral direito Yoel Morales, regressado de lesão. O cubano traçou os objetivos: "Quero que a minha equipa ganhe. Individualmente, quero melhorar pouco a pouco, sem pressa, fazer bem as coisas e ajudar a minha equipa. O resto vem com o tempo. Quanto ao Madeira SAD, é um adversário muito forte, em casa mais ainda, mas se estivermos concentrados e pusermos em prática o trabalho que fizemos durante a semana acho que vamos ganhar. Vai ser um jogo difícil, disputado até ao último segundo."