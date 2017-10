O arranque de temporada do FC Porto tem surpreendido pela negativa. Os comandados de Moncho López somam seis derrotas consecutivas - três delas para a Liga Placard - e chegam à ilha dos Açores sob pressão para disputar a jornada dupla deste fim de semana. Os azuis e brancos defrontam hoje (às 16 horas) o Terceira Basket e amanhã medirão forças (às 17h30) com o Lusitânia, adversários de qualidade para António Monteiro.

"As duas equipas estão muito diferentes esta época. Falando no Lusitânia, equipa que conheço bastante bem, parece estar mais forte e tem apresentado destaques individuais em todas as jornadas. Já o Terceira Basket é uma equipa jovem e que luta sempre até ao fim", destacou o extremo portista ao Porto Canal, pedindo concentração durante todo o encontro. "A consistência da equipa não tem durado 40 minutos, e um jogo são 40 minutos. Se desligarmos durante três ou quatro minutos, isso pode ser perigoso. Estamos a crescer enquanto equipa e tenho a certeza de que os resultados vão aparecer em breve. Vamos voltar às vitórias nos Açores", disse.

