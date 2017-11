Continuar a ler

Oliveirense ganha em Ovar



Entretanto, a Ovarense anunciou ontem à tarde que o norte-americano Marquis Vance foi forçado a regressar aos EUA, devido a "graves problemas pessoais" e os vareiros contrataram para o seu lugar o canadiano Jermel Kennedy. O reforço esteve à noite na receção à Oliveirense, marcou 6 pontos, mas não conseguiu evitar o desaire da sua equipa (83-97), que já leva quatro derrotas esta época.

Trabalhar sobre vitórias é sempre mais confortável e o FC Porto é exemplo disso mesmo. Depois da vitória europeia a meio da semana, os azuis e brancos vivem por estes dias o melhor momento da época - cinco triunfos consecutivos - e pretendem prolongar este registo, evitando turbulências na deslocação até à ilha onde defrontam o CAB Madeira, numa partida referente à 7ª jornada da Liga Placard. Apesar da boa fase, o extremo portista, Will Sheehey, ainda vê muito trabalho por fazer."Estamos numa boa série de vitórias, temos de continuar a trabalhar forte todos os dias. Os triunfos dão sempre confiança e é natural que isso ajude na evolução da equipa, mas sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente", disse ao Porto Canal, destacando as mais-valias que a equipa tem apresentado. "Temos estado muito fortes na defesa e temos partilhado bem a bola no ataque nas últimas semanas."