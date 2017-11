Foi este o cântico que levou ao castigo de Fernando Madureira

O FC Porto reagiu esta quinta-feira ao castigo aplicado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) a Fernando Madureira, que afasta o líder da claque Super Dragões dos recintos desportivos por seis meses. Na newsletter 'Dragões Diário, os azuis e brancos sublinham que "o IPDJ respira", embora se mantenha "cego, surdo e mudo em relação a tudo o resto"."Afinal, o IPDJ respira e deu os primeiros sinais de vida em mais de 99 dias de sono profundo para castigar Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, mas mantém-se cego, surdo e mudo em relação a tudo o resto. O Instituto Português do Desporto e Juventude aplicou a Madureira uma multa de 2600 euros e a interdição de acesso a recintos desportivos durante seis meses; o líder da claque não se conforma , diz que a decisão se baseia em mentiras e vai recorrer aos tribunais. A sanção foi determinada pelo IPDJ depois de uma franja de adeptos, que na época passada assistia a um dos jogos de andebol entre o FC Porto e o Benfica, no Dragão Caixa, ter entoado um cântico alusivo ao acidente aéreo da Chapecoense ", pode ler-se.