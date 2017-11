O FC Porto publicou no Twitter a folha disciplinar de Felipe - 61 jogos e zero vermelhos ao cabo de quase época e meia no Dragão -, no que será uma resposta às críticas dos adversários pela suposta impunidade do central brasileiro, que levaram mesmo o Benfica a falar em Liga Felipe Vale Tudo O mais recente episódio ocorreu no sábado, quando os encarnados consideraram que ficaram dois penáltis por assinalar, cometidos pelo defesa, no encontro entre o FC Porto e o Belenenses para o campeonato. "Mais dois lances claros de penálti. A impunidade de Felipe Vale-Tudo não pode continuar", podia ler-se no 'tweet' feito pela conta das águias direcionada para a imprensa.