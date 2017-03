Continuar a ler

No dia após o afastamento da Liga dos Campeões , com derrota 1-0 em casa da Juventus, após desaire caseiro 2-0 frente aos italianos, apenas a registar o extremo mexicano Jesús Corona no lote dos indisponíveis, realizando treino integrado condicionado.Os dragões voltam ao trabalho na quinta-feira, às 10h30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, em sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.O FC Porto é segundo classificado no campeonato com 62 pontos, a um do Benfica, que visita na ronda 27, enquanto o V. Setúbal é 11.º com 30.