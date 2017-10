Continuar a ler

Soares, que esta época tem sido afetado por lesões, não joga desde 22 de setembro, quando saiu aos 16 minutos do jogo entre FC Porto e Portimonense (5-2), da Liga NOS, e hoje fez treino condicionado e trabalho de ginásio.Na terça-feira, a equipa portista estreou-se na edição 2017/18 da Taça CTT, com um inesperado empate sem golos frente a um adversário da 2.ª Liga, em jogo da segunda jornada do grupo C da competição.Os dragões têm o seu jogo da primeira jornada agendado apenas para 21 de dezembro, frente ao Rio Ave.Esta semana a equipa, que é líder do campeonato, prepara a visita de sábado ao Boavista (20H30), em jogo da décima jornada, e antes de receber na quarta-feira os alemães do Leipzig, na quarta ronda da Liga dos Campeões.