Após dois dias de folga, o plantel principal do FC Porto regressou ao trabalho, para iniciar a preparação para a estreia na Taça de Portugal, frente aos alentejanos do Lusitano de Évora, partida que ainda não tem data nem local oficial.



Ausentes, devido aos compromissos internacionais das respetivas seleções, estiveram Danilo (Portugal), Diogo Dalot (Portugal sub-21), Reyes, Layún, Herrera e Corona (México), Marega (Mali), Maxi Pereira (Uruguai) e Aboubakar (Camarões).



Para colmatar estas ausências, o treinador Sérgio Conceição chamou os atletas do plantel da equipa B Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno, Alberto Bueno e André Pereira.



O FC Porto iniciou esta quarta-feira a preparação para a estreia na Taça de Portugal, frente ao Lusitano de Évora, com uma sessão, no Olival, que registou a ausência de nove internacionais e a presença de oito bês.De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, André André, submetido a treino condicionado e ginásio, Brahimi, em tratamento à mialgia de esforço na coxa esquerda e ginásio, e Ricardo Pereira, em tratamento e ginásio, estiveram ao cuidado do departamento médico.

Autor: Lusa