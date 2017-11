Continuar a ler

Os portistas ainda equilibraram o desafio com empates sucessivos até aos 6-6, parecendo ameaçar discutir a eliminatória, mas, depois, os alemães, muito mais experientes e com mais soluções de jogo, mostraram-se superiores em todos os aspetos, com grande solidez defensiva e dinamismo ofensivo.Os desequilíbrios começaram com exibição superior do guarda-redes checo Petr Stochl e continuaram com falta de imaginação dos portugueses no ataque, passando por um período de má eficácia, que permitiu ao seu opositor disparar, irreversivelmente, no marcador.No Porto, quando a eliminatória ficou praticamente decidida, ficou ainda a lesão grave do guarda-redes cubano Alfredo Quintana, que voltou a fazer falta: Hugo Laurentino esteve bem, mas a qualidade e diversidade de remates dos germânicos complicou-lhe bem a tarefa.Aproveitou o jovem Carlos Oliveira, que, aos 17 anos, se estreou a jogar na baliza portista, alinhando na parte final do encontro.Os 17-12 ao intervalo davam ao Füchse Berlim uma vantagem de oito golos na eliminatória, que foi ficando cada vez mais desequilibrada com o decorrer do tempo, com os mesmos ingredientes da primeira parte.Com sistemas táticos menos rígidos, o jogo foi mais aberto na etapa complementar e os alemães cedo fugiram para oito golos de vantagem, mas o FC Porto serenaria e travaria o descalabro.Steffen Fath e Mattias Zachrisson foram os melhores marcadores, com seis golos cada, enquanto no FC Porto se destacou o jovem Miguel Martins com quatro.Jogo realizado no Max-Schmeling-Halle de Berlim.Fuchse Berlim-FC Porto, 33-25.Ao intervalo: 17-12.Sob a arbitragem da dupla bielorrussa Dzmitry Nabokau e Siarhei Kulik, as equipas alinharam e marcaram:Petr Stochl (gr), Marko Kopljar (3), Paul Drux (3), Erik Schmidt (3), Steffen Fath (6), Drago Vukovic (1), Mar Elisson (3), Jakov Gojun, Hans Lindberg, Petar Nenadic (5), Kevin Struck (1), Frederik Simak (2) e Mattias Zachrisson (6).Velimir Petkovic.Hugo Laurentino (gr), António Areia (3), Diogo Branquinho, Daymaro Salina (3), Zulueta Hernandez (3), Miguel Martins (4), Victor Iturriza (1), Aleksander Spende (1), Rui Silva (2), Yoel Cuni Morales (3), José Carrillo (3), Nikola Spelic (2) e Carlos Oliveira (gr).Lars Walther.Assistência: cerca de 8.000 espetadores.