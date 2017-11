O FC Porto somou a quarta vitória em igual número de jogos no campeonato nacional de hóquei em patins desta época ao golear (13-4) o Valença. No Dragão Caixa, os campeões nacionais não deixaram dúvidas quanto à diferença entre as duas equipas e já venciam por 6-1 ao intervalo.Gonçalo Alves foi a figura da tarde ao marcar cinco golos, sendo bem apoiado por Alvarinho, com três remates certeiros. Rafa (bisou), Jorge Silva, Hélder Nunes e Reinaldo Garcia fizeram os restantes golos dos dragões, enquanto Zé Braga (três) e Ziga marcaram pelos minhotos.Na classificação, o FC Porto soma agora 12 pontos, menos três do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado do que os portistas.