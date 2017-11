Continuar a ler

Com este triunfo, os azuis e brancos, que enfrentam o RB Leipzig na próxima terça-feira para a UEFA Youth League, passam a somar 31 pontos e mantêm uma margem confortável na liderança da prova. O Boavista é terceiro, à condição, com 17.





O FC Porto somou a oitava vitória consecutiva em jogos oficiais ao triunfar perante o Boavista, no Olival, por 4-0, em partida referente à 11.ª jornada da Zona Norte do campeonato nacional de juniores.Os dragões chegaram ao intervalo com os três prontos praticamente selados, devido aos golos de João Mário (17 minutos) e Afonso Sousa (27' e 41'). A história podia ter sido diferente, mas os axadrezados desperdiçaram um penálti, com Ricardo Silva a negar a festa a Marcos Oliveira (26'). No segundo tempo, Diogo Bessa (53') fez o quartos dos azuis e brancos e fechou as contas.