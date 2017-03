Continuar a ler

A equipa de Moncho López passa a somar 46 na tabela classificativa, mais 2 do que o Benfica e a Oliveirense, ao passo que o conjunto de Ovar continua a ser sexto, com 37.



Moralizado pela vitória de sábado, no clássico com o Benfica , o FC Porto voltou este domingo a triunfar na segunda fase do campeonato nacional de basquetebol, batendo de forma clara, no Dragão Caixa, o Illiabum por 85-53.Num encontro no qual apenas não comandaram por breves minutos, os dragões contaram com cinco jogadores nos dois dígitos em termos pontuais - Miguel Queiroz, Jeffrey Xavier (13 pontos), José Silva, Bradley Tinsley e Nicholas Washburn (10) -, dominando a partida e ficando com os 2 pontos da vitória.

Autor: Fábio Lima