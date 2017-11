Continuar a ler

Este triunfo coloca os azuis e brancos, provisoriamente, no terceiro posto, com 28 pontos, enquanto o Belenenses, que já realizou 12 partidas - foi derrotado pelo Sporting (32-24) em jogo antecipado da 13.ª jornada -, é quinto, com 26.



Consulte os





Este triunfo coloca os azuis e brancos, provisoriamente, no terceiro posto, com 28 pontos, enquanto o Belenenses, que já realizou 12 partidas - foi derrotado pelo Sporting (32-24) em jogo antecipado da 13.ª jornada -, é quinto, com 26.Consulte os resultados e a classificação da prova.

O FC Porto somou a oitava vitória consecutiva no campeonato nacional esta quinta-feira, após ter triunfado no reduto do Belenenses por 32-29, na partida inaugural da 11.ª jornada.Os dragões, com Ángel Hernández e Miguel Martins em destaque - seis golos marcados, cada - estiveram em vantagem durante grande parte do encontro e chegaram a estar a vencer por oito golos de diferença. Porém, um desleixo nos últimos dez minutos e uma excelente performance de João Ferreira - autor de sete tentos - chegaram a provocar o susto na equipa visitante, que acabou por não deixar fugir os três pontos