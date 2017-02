O FC Porto derrotou esta quarta-feira, no Dragão Caixa, a Juventude de Viana por 4-1, em partida antecipada da jornada 15 do campeonato nacional de hóquei em patins. Um triunfo que permite aos dragões passar a somar 37 pontos, menos 2 do que o Benfica, que tem uma partida a menos.Gonçalo Alves (5' e 38'), Hélder Nunes (29') e Rafa Costa (33') marcaram para os dragões, ao passo que Tó Silva, aos 14', fez o único tento da turma minhota, que com esta derrota se mantém com 19 pontos, no 6.º posto.Consulte os resultados e classificações

Autor: Fábio Lima