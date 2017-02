Continuar a ler

O FC Porto passa agora a somar 35 pontos, mais 2 do que o Benfica e Oliveirense, que partilham o segundo lugar.



Consulte os O FC Porto passa agora a somar 35 pontos, mais 2 do que o Benfica e Oliveirense, que partilham o segundo lugar.Consulte os resultados e classificação da prova

O FC Porto manteve-se este domingo na liderança isolada do campeonato nacional de basquetebol, graças a uma vitória por 89-73 na receção à Ovarense, em jogo da jornada 19.Numa partida na qual dominou sempre o marcador, a turma comandada por Moncho López contou com a inspiração de Nicholas Washburn (15 pontos e 7 ressaltos) e de Sasa Borovnjak (16 pontos e 6 ressaltos). Do lado contrário, Kyle Anderson acabou por ser o melhor marcador, com 21 pontos, mas não conseguiu impedir o desaire da turma de Ovar.

Autor: Fábio Lima