Na quarta-feira, FC Porto e Juventus irão defrontar-se pela quarta vez nas competições europeias. Nas partidas anteriores, os dragões nunca conseguiram ganhar (um empate e duas derrotas, uma delas na final da Taça das Taças de 1984). Questionado sobre se será desta que os portistas, a atravessar uma excelente fase, conseguirão finalmente bater o pé aos italianos, Nuno Espírito Santo acabou por fugir à questão."O momento é explicado pelos resultados e isso torna tudo mais fácil. Assim as ideias são mais facilmente assimiladas. Mas não para aí e queremos continuar a crescer e a melhorar. O FC Porto sabe que tem um grandíssimo adversário pela frente mas está extremamente motivado. O apoio dos adeptos em casa tem sido fundamental", começou por dizer o técnico portista, na antevisão à 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.Porém, aquilo que são as "reais possibilidades" de apuramento apenas ficarão mais claras, segundo Nuno, depois da partida no Estádio do Dragão: "Só após o primeiro jogo mas estamos preparados para competir 180 minutos."