Já Diogo Dalot, que integra a equipa principal, juntou-se aos trabalhos do FC Porto B, que prepara a visita ao reduto do Sporting de Covilhã, no domingo, na 11.ª jornada da 2.ª Liga.O FC Porto, líder do campeonato com 25 pontos ao fim de nove rondas, visita no sábado o Boavista, em jogo marcado para o Estádio do Bessa, pelas 20:30, com arbitragem de Hugo Miguel.