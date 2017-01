O FC Porto recuperou este sábado a liderança do campeonato nacional de andebol, posição que havia perdido de forma provisória para o Sporting - após o triunfo dos leões sobre o São Mamede . Um regresso ao topo por parte dos dragões, com um triunfo por 30-20 diante do Boa Hora, que permite ao conjunto da Invicta somar a 18.ª vitória em outros tantos encontros do campeonato.Felipe Santaela, com seis golos, saiu de campo como o melhor marcador dos dragões, que ao intervalo já venciam por 18-9 e que, com esta vitória, passam a somar 54 pontos, mais 1 do que o Sporting, ainda que a equipa portuense tenha uma partida em atraso.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima