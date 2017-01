O FC Porto manteve-se invicto na zona norte do campeonato nacional de juniores, graças a mais uma vitória - a 19.ª em 21 partidas -, agora diante do Chaves, por 2-1.Hélder Martins, aos 5', ainda adiantou o conjunto flaviense no marcador, mas a equipa da Invicta respondeu e ainda na primeira operou a reviravolta, com golos de João Lameira (18') e Xavier (43').

Autor: Fábio Lima