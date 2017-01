O FC Porto aproximou-se este sábado do líder Benfica, reduzindo para 2 a distância pontual para o rival, graças a um triunfo por 4-1 diante do Valongo, um resultado que permite a referida aproximação em face do desaire dos encarnados em Oliveira de Azeméis.Gonçalo Alves acabou por ser o grande destaque na partida disputada no Dragão Caixa, marcando três golos, aos 9', 24' e 37', tendo Jorge Silva, aos 10', feito o outro tento dos dragões. Do lado contrário marcou Guilherme Silva, aos 19'.Consulte os resultados e classificação

Autor: Fábio Lima