O FC Porto reduziu este domingo para 1 a diferença pontual para o Benfica, depois de ter superado, no Dragão Caixa, o Sp. Tomar, por 11-2, em encontro da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Um triunfo claro dos portistas, que desta forma aproveitam da melhor forma o deslize das águias no dia anterior (empate a sete com a Juventude de Viana), um resultado que, recorde-se, fez a equipa da Luz até perder a liderança para a Oliveirense Vítor Hugo (4), Gonçalo Alves (3), Rafa Costa (2), Hélder Nunes e Ton Baliu (1) foram os marcadores de serviço dos dragões, ao passo que Pedro Martins e Ivo Silva fizeram os dois tentos da turma de Tomar.

Autor: Fábio Lima