O FC Porto alcançou este sábado a terceira vitória em outros tantos encontros do campeonato nacional de hóquei em patins, ao vencer de forma clara, fora de portas, por 4-0 diante do Turquel. Os portistas são agora quartos colocados, com 9 pontos, a 3 de Sporting e Oliveirense e os mesmos do Benfica, que por esta hora ainda joga.Gonçalo Alves, com três golos, foi o elemento em evidência na partida, ao passo que Reinaldo Garcia fez o outro tento do dragão.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima