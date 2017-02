O FC Porto colocou pressão no Benfica - que apenas joga no domingo -, ao vencer por 7-2 na visita ao reduto do Turquel, um triunfo que permite aos dragões reduzir, ainda que de forma provisória, para 2 a diferença pontual para os líderes do campeonato nacional de hóquei em patins.Um triunfo sem margem para dúvidas para os dragões, com golos de Hélder Nunes (4'), Gonçalo Alves (4'), Rafa Costa (5'), Vítor Hugo (14' e 34'), Reinaldo Garcia (23') e Jorge Silva (47'). Já pelo Turquel marcaram Pedro Vaz (13') e Daniel Matias (19').Consulte os resultados e a classificação da prova

Autor: Fábio Lima