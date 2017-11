O FC Porto subiu este sábado ao quarto posto do campeonato nacional de andebol, por troca direta com o Avanca, isto depois de ter superado a formação de Estarreja, no Dragão Caixa, por 29-19.Num duelo em que ao intervalo já vencia por 13-7, a formação de Lars Walther confirmou o favoritismo, triunfando com exibições de bom plano de Yoel Morales (6 golos) e Diogo Branquinho (5). Na formação do Avanca, Reinier Dranquet foi o mais certeiro, com sete golos.

Autor: Fábio Lima