O FC Porto regressou este domingo à liderança da Liga Placard ao vencer no terreno do Galitos por 67-61, em jogo da 17.ª jornada.Os dragões já venciam por 44-35 no final do segundo período, sendo que tiveram em Borovnjak o seu melhor marcador na partida, com 19 pontos.Com este triunfo, os azuis e brancos somam agora 31 pontos, mais um do que Oliveirense e Benfica. Consulte a classificação

Autor: Luís Miroto Simões