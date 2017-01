Estreia vitoriosa para João Brandão no comando dos juniores do FC Porto. Este sábado, diante do Moreirense, em partida da 20.ª jornada da primeira fase da Zona Norte, no primeiro encontro após a 'promoção de António Folha à equipa B, os portistas venceram por 3-0, mantendo-se invictos no topo da tabela, com 18 vitórias até ao momento - somam agora 56 pontos.Madi Queta (8'), Paulo Estrela (69' pen.) e Xavier (74') fizeram os golos da equipa portista, que comanda a sua série - já com apuramento para a fase seguinte garantido - com 15 pontos de avanço para o segundo colocado Sp. Braga.Consulte os resultados e classificações do campeonato

Autor: Fábio Lima