Foi preciso sofrer muito para os visitantes poderem voltar a sorrir e foi preciso chega à reta final para que João Magalhães pudesse sentenciar o encontro.

O FC Porto somou no terreno do Rio Ave a sétima vitória no mesmo número de jogos, no campeonato nacional de Iniciados. Apesar do registo exemplar da equipa liderada por Tulipa, os dragões sofreram para derrotar o emblema vilacondense e só a cinco minutos do fim, João Magalhães, na conversão de um livre direto selou o resultado final (2-1).Os jovens dragões até entraram melhor na partida e David Vinhas, ao minuto 10, colocou o FC Porto em vantagem. Contudo, a partir daqui o Rio Ave partiu à procura do empate, o qual chegou oito minutos depois, por intermédio de João Teixeira.

Autor: Valter Marques