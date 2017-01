Continuar a ler

Adrián López ainda terá que realizar "exames médicos e assinar contrato, o que acontecerá na segunda-feira", tal como a "conferência de imprensa da apresentação do futebolista".



O espanhol Adrián López vai jogar até ao final da temporada no Villarreal, emprestado pelo FC Porto, anunciou este sábado no site oficial o clube da Liga espanhola.De acordo com o Villarreal, os dois clubes chegaram a um "princípio de acordo para a cedência do avançado Adrián López, que vestirá de amarelo até ao final da temporada".

Autor: Lusa