O FC Porto venceu este domingo por 93-84 na visita ao reduto do Lusitânia, em duelo antecipado da jornada 8 do campeonato nacional de basquetebol. Os dragões, com este triunfo, consegue acertar calendário em relação aos rivais, pelo menos no número de duelos disputados, fechando o fim de semana no sétimo posto, com 7 pontos, menos 3 do que o líder Benfica.Nos Açores, e depois de no sábado ter triunfado ante o Terceira Basket, os portistas voltaram a vencer, num duelo em que Sasa Borovnjak e William Hanley se evidenciaram. O primeiro fechou o encontro com 25 pontos, ao passo que o segundo se destacou em dois capítulos estatísticos, com 10 pontos e 12 ressaltos. Do lado dos da casa, Four McGlynn e Dominique Coleman estiveram em bom plano, ambos com 25 pontos.

Autor: Fábio Lima