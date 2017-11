Menos de 24 horas depois do empate na Vila das Aves, o FC Porto voltou este domingo ao trabalho, com baterias já apontadas ao jogo em casa com o Benfica, na próxima sexta-feira, às 20h30, relativa à 13ª jornada da Liga NOS.A equipa reuniu-se no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, e Sérgio Conceição teve todo o plantel à sua disposição, com exceção de Diogo Dalot, chamado para o jogo do FC Porto B frente à Académica. André Pereira, da equipa B, juntou-se aos trabalhos da equipa principal.