Contas feitas, o FC Porto passa a somar 29 pontos, mais 1 do que V. Guimarães e Oliveirense e 2 do que o Benfica, que apenas joga no domingo, ante o Illiabum. Caso as águias não vençam, os dragões fecham a jornada 16 isolados na frente.



O FC Porto retomou este sábado a liderança do campeonato nacional de basquetebol, que havia perdido por breves horas esta tarde - após os triunfos de V. Guimarães e Oliveirense -, ao bater o CAB Madeira, no Dragão Caixa, por 91-68.Nicholas Washburn, com 12 pontos e 8 ressaltos, foi o elemento em destaque na equipa portista, que teve ainda mais cinco jogadores com dois dígitos em termos pontuais: André Bessa (12), Bradley Tinsley (11), Thomas Bropleh (11), Sasa Borovnjak (11) e José Silva (10). Do lado contrário, nota para a atuação de Diogo Gameiro (16 pontos e 9 assistências) e Fred Gentry (18 pontos), registos que acabaram por não impedir um desaire por números claros.

Autor: Fábio Lima