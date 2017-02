Apesar dos dois golos sofridos em casa, o FC Porto vai a Turim lutar pelo bilhete para os quartos-de-final. Felipe acredita que a reviravolta é possível."Há mais 90 minutos pela frente, de igual para igual. Contra a Roma, que foi colocada lá em cima, nós fizemos o nosso trabalho. Claro que com 2-0 é mais difícil, mas ninguém se entrega", vincou o central, recusando-se a sacrificar Alex Telles pela expulsão: "Eu não culpo ninguém. Todos tentámos fazer o nosso trabalho. Isso faz parte do futebol. Com a expulsão claro que ficou mais complicado, mas sabíamos que não podíamos sofrer golos."O brasileiro , à semelhança de Casillas, também não digeriu bem todas as decisões da equipa de arbitragem. "O Dybala rematou uma bola para a baliza a destempo, o Marcano também chutou uma e ele deu amarelo ao Marcano. São coisas iguais. Porque não deu o amarelo ao Dybala? E advertiu-me por eu ter ido falar com ele", referiu, apontando de seguida ao Bessa, onde o FC Porto "precisa da vitória", para se "manter encostado ao Benfica".