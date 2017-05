O central Felipe é outro jogador que tem estado debaixo de olho de algumas das maiores potências do futebol europeu, fruto das boas exibições que fez na Champions e do que facto de o FC Porto ter uma das defesas menos batidas dos principais campeonatos. Real Madrid e Inter Milão têm acompanhado a evolução do brasileiro, de 28 anos, que chegou do Corinthians há menos de um ano para cumprir o sonho de jogar na Europa. Além de Felipe, há mais um estrangeiro que nunca sai da órbita de clubes estrangeiros e que cumpre a sua terceira época no Dragão. É ele Yacine Brahimi. O extremo, de 27 anos, tem sido muitas vezes relacionado com o Paris Saint-Germain, Arsenal e AC Milan, mas até agora sem propostas concretas.