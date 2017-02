Felipe reconheceu que a expulsão de Alex Telles tornou muito mais difícil a tarefa do FC Porto no encontro desta quarta-feira, frente à Juventus, relativo à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O central portista recusa-se, todavia, a dar a eliminatória como perdida, recordando que já noutras ocasiões os dragões conseguiram dar a volta por cima.

Em relação à expulsão do compatriota Alex Telles, Felipe deixa no ar a ideia de que, apesar da derrota, a equipa até demonstrou estar unida.



"Procurámos arriscar um pouco mais, em casa, mas com a expulsão ficou tudo ainda mais complicado. Tivemos de correr todos um pouco mais, mas isto faz parte do futebool e agora é correr atrás do prejuízo", apontou o defensor portista, insistindo na questão do esforço suplementar exigido a toda a equipa: "Depois do intervalo sabíamos que eles iam ficar mais agressivos. Regressámos preparados para tudo. Foi um bom jogo, exigiu bastante de todos e corremos muito."