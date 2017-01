O defesa-central do FC Porto não deu espaços aos adversários, mas mesmo assim deixou-se levar pelo espírito natalício, oferecendo a camisola que usou na 1ª parte a um jovem adepto que estava junto ao túnel de acesso aos balneários. No final da partida, também ofereceu a que usou na 2ª parte, no caso a Rafael Defendi, mas recebeu em troca a do guarda-redes pacense.