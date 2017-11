Continuar a ler

"É um bom resultado, grande equipa que joga muito bem. Então agora dependemos de nós em casa", referiu lembrando a pressão feita pelos adeptos turcos."É um público muito apaixonante, quando nós somos adversários e perdemos a bola há uma vaia. Temos de estar sempre concentrados", frisou, apostando que o FC Porto vai continuar na Champions."Sim, claramente, o jogo com Monaco em casa será a chave para nós. Em casa somos muito fortes. O empate aqui foi muito bom", considerou.

O FC Porto garantiu esta terça-feira um ponto em casa do Besiktas (1-1), tendo Felipe inaugurado o marcador aos 29 minutos (Talisca empatou aos 41'). No final, o autor do golo portista destacou o valor do adversário e as dificuldades de jogar num ambiente infernal."Sabíamos que se marcássemos nos 15 minutos iniciais isso ia abalá-los um pouco e podíamos vencer. Nessa fase criámos pouco e o erro esteve aí", disse considerando contudo que o desfecho é positivo.