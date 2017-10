Felipe lamentou a derrota desta terça-feira diante do Leipzig, confessando que faltou "atenção" à equipa portista."Sabemos que em competição de alto nível a concentração é fulcral e na Champions estamos sujeitos a encontrar equipas que são peritas na posse de bola. Faltou um pouquinho mais atenção", referiu o jogador no final da partida.O brasileiro gostou, no entanto, da reação dos dragões ao golo sofrido cedo e avisou que ainda há muito para jogar nesta fase de grupos: "Começámos a perder, mas a reação foi positiva. Fora de casa é sempre complicado, até pela pressão que o adversário conseguiu meter no jogo, mas na nossa casa as coisas são diferentes. Vamos ter mais atitude e a pressão será ao contrário. Ainda falta muito, estamos vivos".