A situação do FC Porto no Grupo D está agora mais difícil, mas Felipe lembrou que ainda há muito para jogar: "Não há nada definido. Sabemos que todos os jogos são para ganhar, independentemente de serem amigáveis ou não". O defesa pronunciou-se depois sobre as alterações do treinador no onze inicial, recusando a ideia de estas terem prejudicado a equipa: "Não, todos estamos preparados para jogar, somos um grupo, não há titulares nem reservas. Se estão no FC Porto é porque tem capacidade para jogar. É uma opção técnica, o Sérgio sabe muito bem o que faz. São coisas que acontecem".

Felipe analisou o empate desta terça-feira na receção ao Leixões na Taça CTT, dizendo que faltou apenas um detalhe para a vitória."Colocámos intensidade no jogo, isso não faltou, mas o detalhe final, o golo... Uma equipa muito boa do Leixões, que não posso deixar de enaltecer, mas sabemos que as equipas vêm aqui fortes. Temos de estar preparados, mas hoje não deu. Faltou esse detalhe que é o golo", referiu à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões