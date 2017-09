Em 2010/11, temporada de todas as conquistas com André Villas-Boas ao leme do FC Porto, Falcão marcou em Alvalade e o jogo terminou empatado a uma bola. De lá para cá, os dragões já defrontaram o Sporting no seu reduto em mais sete ocasiões e só Felipe logrou marcar um golo como jogador do FC Porto. Foi na pretérita temporada e de pouco serviu, já que os leões deram a volta ao marcador e venceram por 2-1. Note-se que, pelo meio, mais concretamente na temporada de 2014/15, o FC Porto empatou a uma bola com o Sporting em Alvalade, mas graças a um autogolo de Naby Sarr.Os dados refletem bem as dificuldades que os dragões têm sentido quando se deslocam à capital para defrontar os leões em sua casa. Por isso, mais do que nunca, há uma grande esperança na pontaria de Aboubakar e companhia para o jogo de amanhã. Logo depois do clássico, o campeonato nacional volta a parar, para os compromissos das seleções nacionais, o que quer dizer que os dragões têm pelo menos de empatar para passarem esse período isolados no topo da classificação.