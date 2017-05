O central Felipe lamentou a perda do título por parte do FC Porto, tendo apontado como um dos momentos principais o empate frente ao Benfica, no Dragão, em que os portistas deixaram escapar a vitória nos descontos.

"Temos de corrigir o que fizemos de menos bom esta época. Houve jogos em que a gente falhou, como foi no confronto direto com o Benfica, em que levámos um golo nos descontos, no Dragão. Esse foi chave e alguns jogos em que tínhamos toda a capacidade para vencer e empatámos. Fizemos algumas coisas boas, mas o certo é que estamos numa senda de quatro épocas sem o título nacional", recordou o brasileiro.

O nome de Felipe tem sido associado a grandes clubes do futebol europeu, como o Real Madrid, Juventus e Inter Milão. O central garante que está totalmente concentrado no FC Porto, mas não esconde que fica orgulhoso com o interesse a nível internacional. "É bom o interesse de grandes clubes, é sinal de que o trabalho está a ser bem feito, mas são coisas que não podem afetar o meu futebol a nível psicológico, tenho de manter o foco. A gente fica feliz, a família liga, fica aquele alvoroço, mas a gente tem de continuar com a cabeça no lugar", referiu o defesa dos dragões.

Autor: Rui Sousa