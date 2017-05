Felipe lamentou a saída de Nuno Espírito Santo do comando técnico da equipa e, ao mesmo tempo, teceu rasgados elogios. O central portista acredita que o seu ex-treinador vai triunfar no mundo do futebol."O Nuno fez um bom trabalho, é um grande treinador, ainda está a começar e é muito novo. Foi uma época de aprendizagem para ele e para nós também e é uma pessoa com caráter. É um treinador com mercado, é muito forte, sabe trabalhar e tem muito para conquistar", destacou o defesa dos dragões antes de partir para férias.

Autor: Rui Sousa