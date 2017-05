Continuar a ler

Esta temporada, o defesa foi opção por 44 vezes em todas as provas, sempre como titular.

O brasileiro afirmou que adaptou-se rapidamente ao nosso país e explicou a principal diferença entre o futebol praticado nos dois lados do Atlântico: "No começo, pela ansiedade de vir para a Europa, estava com mais receio, mas a adaptação à cultura portuguesa acabou por ser muito rápida. A qualidade e a velocidade do futebol europeu são um pouco diferentes, mas senti que já tinha encaixado tudo quando foi o primeiro jogo do campeonato. Hoje sinto-me completamente adaptado ao jogo do FC Porto".Felipe reiterou a importância da velocidade no futebol europeu, confessando que no Brasil há mais tempo para pensar: "A velocidade de ataque é maior. O guarda-redes agarra a bola e já põe a equipa ao ataque. No Brasil, o jogo é mais tranquilo nesse sentido. O que muda mesmo é a velocidade do jogo. Aqui em Portugal é mais rápida, o campo está sempre mais molhado, é obrigatório".