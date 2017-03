A defesa do FC Porto vai registar duas mexidas para defrontar o Nacional, sendo que uma delas é um regresso natural. Depois de cumprir castigo, Felipe, de 27 anos, volta a juntar-se a Marcano no eixo, ao lado de quem já somou 32 jogos na presente época, em todas as competições. Uma cumplicidade que tem contribuído para a eficácia da defesa menos batida dos principais campeonatos da Europa.O sector recuado dos dragões só não recupera a sua melhor fórmula, dado que Maxi Pereira não pode dar o seu contributo à equipa neste jogo. O lateral, de 32 anos, foi expulso no dérbi do Bessa e fica na bancada, cedendo o seu lugar a Miguel Layún. Mesmo tendo visto o cartão vermelho frente ao Boavista, Maxi continua em perigo de exclusão, uma vez que o duplo amarelo não apagou o registo de cartões que trazia das jornadas anteriores.Quando já começa a pairar no horizonte o clássico da Luz, Nuno Espírito Santo tem quatro jogadores em risco. Uma situação que deverá ser devidamente avaliada pelo técnico portista, de forma a não se ver privado de nenhum deles quando defrontar o Benfica.