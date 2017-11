Felipe conta com 61 jogos oficiais ao serviço do FC Porto, onde viu 15 cartões amarelos e nenhum vermelho, o que dá uma média de uma admoestação por cada quatro encontros.Comparativamente, o seu companheiro de sector, Marcano, no mesmo espaço de tempo que o brasileiro leva no Dragão, viu 10 cartões amarelos em 62 jogos.