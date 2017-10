Trata-se de um sonho complicado de concretizar, mas Felipe ainda acredita que pode ser chamado por Tite à seleção brasileira. Em entrevista ao UOL Esporte, o central de 28 anos foi confrontado com o facto de, até ao Mundial, apenas serem disputados encontros particulares, mas salientou que pretende chegar lá pela sua qualidade e não pela relação que mantém com o selecionador desde os tempos do Corinthians.

"O treinador tem a função de ver os jogadores em alto nível e escolher aqueles que melhor podem defender o país, o que é uma grande responsabilidade. Creio que o Tite tem convocado muito bem. Estou a fazer o meu trabalho com máxima intensidade para, se um dia for chamado, estar lá pelo meu futebol e não porque já trabalhámos juntos no Corinthians ou pela nossa amizade. Tenho de demonstrar isso a cada jogo e a cada treino. É do treino que saem as boas exibições nos jogos, e se o FC Porto estiver bem e continuar a somar boas exibições como até agora, isso é o mais importante", sublinhou Felipe.

O defesa revelou, ainda, que começou a presente temporada envolvido num drama pessoal pelo falecimento da sua avó, com quem mantinha um relação muito próxima. "Sou um ser humano, mas tentei não me render a essa fraqueza, para não me afetar no dia a dia", explicou, tendo contado com forte ajuda familiar.

Autor: Vítor Pinto