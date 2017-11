Após o sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal , esta quarta-feira, que ditou uma visita do V. Guimarães ao Estádio do Dragão, Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, realçou a qualidade do adversário e admitiu que vencer a prova é um dos grandes objetivos dos azuis e brancos."Desde logo o nosso presidente e o nosso treinador, Sérgio Conceição, têm dito que a Taça de Portugal é, a seguir ao campeonato, o nosso grande objetivo. O V. Guimarães é das melhores equipas portuguesas e a história diz-nos isso. Temos respeito por eles, mas, como queremos vencer, enfrentamos os jogos com total responsabilidade e competência futebolística. O que importa nestes casos é a forma como abordamos as partidas, quer em casa quer fora. Temos estado em pleno, tenho confiança que vamos continuar a estar", frisou.

Autor: André Ferreira